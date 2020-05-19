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Названы причины продления ограничений в Ростовской области

19 мая 2020, 04:38
Фото: pixabay.com
В Ростовской области напряженная обстановка из-за коронавируса не позволяет снять введенные ранее ограничения, заявил губернатор Василий Голубев.

Ранее в регионе были открыты ярмарки, на этой неделе хотели разрешить работать непродовольственным магазинам. Должны были возобновить работу автосалоны, парикмахерские, химчистки и салоны красоты.

Губернатор рассказал, что область не готова к следующему шагу отмены ограничений. По его словам, ситуация с коронавирусом остается напряженной.

«Коэффициент распространения заболеваемости достиг 1,15. При норме этот показатель не должен превышать 1», — заявил глава региона.

Напомним, что в области зарегистрировано уже более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Врачам не удалось спасти 31 пациента.

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