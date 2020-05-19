Названы причины продления ограничений в Ростовской области

Ранее в регионе были открыты ярмарки, на этой неделе хотели разрешить работать непродовольственным магазинам. Должны были возобновить работу автосалоны, парикмахерские, химчистки и салоны красоты.
Губернатор рассказал, что область не готова к следующему шагу отмены ограничений. По его словам, ситуация с коронавирусом остается напряженной.
«Коэффициент распространения заболеваемости достиг 1,15. При норме этот показатель не должен превышать 1», — заявил глава региона.
Напомним, что в области зарегистрировано уже более 2,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Врачам не удалось спасти 31 пациента.