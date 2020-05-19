Новая подстанция скорой помощи заработала в Ростове

Губернатор уже успел посетить подстанцию и вручить медикам ключи от 16 новых спецавтомобилей. Он рассказал, что на все работы ушло около 56 миллионов рублей.
Основную часть денег выделили из регионального бюджета. В новом помещении есть все условия для работы медиков.
До этого подстанция скорой помощи находилась в неприспособленном, тесном здании. Сейчас площадь здания составляет 600 квадратных метров, предусмотрены комнаты отдыха, помещения для дезинфекции и хранения лекарств, кабинет для оказания помощи больным.
«На закупку 16 автомобилей потратили более 50 миллионов рублей. Машины пойдут в разные подстанции города города, две останутся здесь», — заявил глава региона.
Он добавил, что продолжается плановое обновление всего подвижного состава работающей в регионе скорой помощи.