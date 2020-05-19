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Причину неприятного запаха воды выяснили в Таганроге

19 мая 2020, 07:46
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Таганроге Ростовской области неприятный запах воды связан с погодными условиями, сообщили в «Водоканале».

По информации компании, вода может иметь неприятный запах из-за безвредных побочных эффектов окружающей среды. Это сезонные изменения запаха воды.

«Ветер и низкая водность могут давать такой запах. Это не влияет на качество воды, которая выходит из очистных сооружений», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вода является безопасной и ограничений ее использования нет.

Ранее в Ростове озвучили даты отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. Всего предстоит подготовить 180 котельных.

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