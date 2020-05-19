Причину неприятного запаха воды выяснили в Таганроге

По информации компании, вода может иметь неприятный запах из-за безвредных побочных эффектов окружающей среды. Это сезонные изменения запаха воды.
«Ветер и низкая водность могут давать такой запах. Это не влияет на качество воды, которая выходит из очистных сооружений», — сказано в сообщении.
Отмечается, что вода является безопасной и ограничений ее использования нет.
Ранее в Ростове озвучили даты отключения горячей воды в рамках подготовки к отопительному сезону. Всего предстоит подготовить 180 котельных.