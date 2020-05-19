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Ремонт Триумфальной арки в Новочеркасске завершится к 1 августа

19 мая 2020, 10:12
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске Ростовской области приступили к ремонту Триумфальной арки, расположенной на спуске имени Герцена, сообщили в городской администрации.

Подрядчик, который выиграл конкурс на проведение работ, намерен завершить их к 1 августа. Рабочие уже установили строительные леса и приступили к снятию верхнего слоя штукатурки.

«Всего на ремонт потратят 5,8 миллиона рублей. Предстоит выполнить ремонт кровли, восстановить штукатурный слой, покрасить и частично заменить плиты облицовки», — сказано в сообщении.

Добавим, что Триумфальная арка является объектом культурного наследия федерального значения.

Ранее появилась информация, что ремонт Дворца Алфераки в Таганроге проведут на средства федерального бюджета.

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