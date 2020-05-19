Ремонт Триумфальной арки в Новочеркасске завершится к 1 августа

Подрядчик, который выиграл конкурс на проведение работ, намерен завершить их к 1 августа. Рабочие уже установили строительные леса и приступили к снятию верхнего слоя штукатурки.
«Всего на ремонт потратят 5,8 миллиона рублей. Предстоит выполнить ремонт кровли, восстановить штукатурный слой, покрасить и частично заменить плиты облицовки», — сказано в сообщении.
Добавим, что Триумфальная арка является объектом культурного наследия федерального значения.
Ранее появилась информация, что ремонт Дворца Алфераки в Таганроге проведут на средства федерального бюджета.