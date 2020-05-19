Родильный дом закрыли в Новочеркасске из-за коронавируса у сотрудницы

Одна из сотрудниц сделала тест на заболевание и ей пришел положительный результат. Теперь учреждение закрыто на 14 дней. «В обсервации находятся сотрудники учреждения и роженицы. Их всех проверили на коронавирус», — говорится в публикации.
При отрицательных результатах тестов, пациентки роддома будут выписаны. На время карантина рожениц начнут отправлять в больницу в Аксайском районе.
Добавим, что в Ростовской области зарегистрировано уже 2645 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 131 человек.