rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Родильный дом закрыли в Новочеркасске из-за коронавируса у сотрудницы

19 мая 2020, 08:42
Фото: novochgrad.ru
В Новочеркасске Ростовской области на карантин был закрыт родильный дом из-за заразившейся коронавирусом сотрудницы, сообщили в городской администрации.

Одна из сотрудниц сделала тест на заболевание и ей пришел положительный результат. Теперь учреждение закрыто на 14 дней. «В обсервации находятся сотрудники учреждения и роженицы. Их всех проверили на коронавирус», — говорится в публикации.

При отрицательных результатах тестов, пациентки роддома будут выписаны. На время карантина рожениц начнут отправлять в больницу в Аксайском районе.

Добавим, что в Ростовской области зарегистрировано уже 2645 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 131 человек.

Материалы по теме
Рекордное число человек заразилось коронавирусом в Ростовской области за суткиГорода с новыми заболевшими коронавирусом назвали в Ростовской областиПочти 900 заболевших коронавирусом вылечили в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Депутат Водолацкий выступил за снос памятника донскому атаману-нацисту Краснову
Сегодня, 08:03
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Ростовчанин забрызгал перцовым баллончиком оставившего на тротуаре машину водителя
Сегодня, 07:51
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
В Ростовской области жителей предупредили о досрочном подорожании услуг ЖКХ
Вчера, 14:14
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14