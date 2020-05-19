Ростовчане назвали модель Костенко безвольной женой

Костенко написала, что провела дома с супругом три месяца, но теперь ему пришлось уехать на работу. По ее словам, он заберет ее и двух дочерей, когда освоится на новом месте.
«Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указаний», — написала ростовчанка. Она добавила фото, показав супруга и детей.
Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что Костенко некорректно себя ведет. «Вы уже сами не замечаете, как превратились в безвольную жену. Нельзя говорить, что вы ждете указаний. Я посмотрела интервью с Тарасовым и была в шоке, какая у человека завышенная самооценка», — прозвучало в комментариях.
Напомним, Тарасов подписал контракт с «Рубином» и через некоторое время сломал ногу. Ему сделали операцию, после чего он вернулся домой.