Ростовчане назвали модель Костенко безвольной женой

Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что Костенко некорректно себя ведет. «Вы уже сами не замечаете, как превратились в безвольную жену. Нельзя говорить, что вы ждете указаний. Я посмотрела интервью с Тарасовым и была в шоке, какая у человека завышенная самооценка», — прозвучало в комментариях.