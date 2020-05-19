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Ростовчане назвали модель Костенко безвольной женой

19 мая 2020, 06:14
Фото: instagram.com/kostenko.94
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова-на-Дону остались недовольны ее словами о коммандировке мужа — футболиста Дмитрия Тарасова, они оставили комментарии в Instagram девушки.

Костенко написала, что провела дома с супругом три месяца, но теперь ему пришлось уехать на работу. По ее словам, он заберет ее и двух дочерей, когда освоится на новом месте.

«Родной мой, я очень за тебя рада и жду твоего звонка и дальнейших указаний», — написала ростовчанка. Она добавила фото, показав супруга и детей.

Некоторые пользователи в комментариях посчитали, что Костенко некорректно себя ведет. «Вы уже сами не замечаете, как превратились в безвольную жену. Нельзя говорить, что вы ждете указаний. Я посмотрела интервью с Тарасовым и была в шоке, какая у человека завышенная самооценка», — прозвучало в комментариях.

Напомним, Тарасов подписал контракт с «Рубином» и через некоторое время сломал ногу. Ему сделали операцию, после чего он вернулся домой.

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