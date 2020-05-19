Ростовчане пожаловались на высокие траты из-за масочного режима

Местная жительница рассказала, что стоимость маски в аптеке составляет 30 рублей и стирать изделия нельзя. Маски надо менять каждые два часа, а потом сразу выкидывать.
Если человек контактирует с людьми, то ему на день нужно пять таких масок, что составит 150 рублей. В месяц выходит 3,3 тысячи рублей.
«На двоих человек выйдет 6,6 тысячи рублей. Именно столько придется отдать кому-то, кто сейчас неплохо заработает на продаже масок. При том, что сейчас многим снижают зарплаты и лишних денег в семьях нет», — написала горожанка.
Пользователи в комментариях предложили ей купить многоразовую маску или сшить ее самостоятельно.