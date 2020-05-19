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Ростовчане пожаловались на высокие траты из-за масочного режима

19 мая 2020, 06:11
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону на соблюдение введенного масочного режима придется потратить более трех тысяч рублей в месяц, сообщается в соцсети «ВКонтакте».

Местная жительница рассказала, что стоимость маски в аптеке составляет 30 рублей и стирать изделия нельзя. Маски надо менять каждые два часа, а потом сразу выкидывать.

Если человек контактирует с людьми, то ему на день нужно пять таких масок, что составит 150 рублей. В месяц выходит 3,3 тысячи рублей.

«На двоих человек выйдет 6,6 тысячи рублей. Именно столько придется отдать кому-то, кто сейчас неплохо заработает на продаже масок. При том, что сейчас многим снижают зарплаты и лишних денег в семьях нет», — написала горожанка.

Пользователи в комментариях предложили ей купить многоразовую маску или сшить ее самостоятельно.

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