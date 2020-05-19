Ростовские каратисты вышли в финал всероссийских онлайн соревнований

18 мая завершился отборочный тур первых Всероссийских онлайн-соревнований по каратэ киокусинкай (дисциплина ката). Напомним, это своего рода бой с тенью, когда спортсмен отрабатывает удары на невидимом противнике. Оцениваются они по критериям точности исполнения движения, соблюдению стойки и т. п.
Ростов-на-Дону на нём представили 35 воспитанников Ростовской Ассоциации Киокусинкай, в том числе и спортклуба «Суворовский» в возрасте от 6 до 17 лет. Среди них победители и призёры всероссийских и международных соревнований — Дмитрий Сычёв, Алина Семикопова, Ксении Минута, Софья Чимшит, Светлана Василенко, а также другие спортсмены. По итогам отборочного тура 10 ростовчан вышли в финал, который пройдёт 25 мая также в режиме онлайн.
— Несмотря на режим самоизоляции, спортсмены клуба «Суворов» тренируются дома по разработанным нами индивидуальным программам, — рассказывает тренер высшей категории Олег Захаров. Сейчас ребята начали готовиться к финалу, мы занимаемся каждый день, постоянно находимся в дистанционном контакте. Не хочу загадывать вперёд, посмотрим, как выступим на следующей неделе в финале, но ребята настроены на решительную победу, — отметил сенсей.