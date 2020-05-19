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Три больницы, школу и детский сад ремонтируют в Таганроге во время самоизоляции

19 мая 2020, 07:49
Фото: pxhere.com
В Таганроге проводят капитальный ремонт нескольких объектов здравоохранения, культуры и образования, сообщили в городской администрации.

В настоящее время разбирают подвал и первый этаж в Педиатрическом отделении № 2, там же устанавливают новые окна и вывозят строительный мусор. Завершить ремонт на объекте планируют к октябрю.

В Педиатрическом отделении № 3 до 1 декабря планируют полностью заменить системы отопления и вентиляции. Кроме того, начали капитальный ремонт перинатального центра МБУЗ «Родильный дом», завершить который должны во втором квартале 2021 года.

Кроме того, с 1 августа начнут ремонт Педиатрического отделения № 4 и Консультативно-диагностического отделения, уже заключили договоры на проведение работ. Также в городе ремонтируют фасад лицея № 4 (ТМОЛ) и кровлю детского сада № 46.

Ранее стало известно, что ремонт являющегося объектом культурного наследия федерального значения дворца Алфераки в Таганроге проведут за счет федерального бюджета.

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