Три больницы, школу и детский сад ремонтируют в Таганроге во время самоизоляции

В настоящее время разбирают подвал и первый этаж в Педиатрическом отделении № 2, там же устанавливают новые окна и вывозят строительный мусор. Завершить ремонт на объекте планируют к октябрю.
В Педиатрическом отделении № 3 до 1 декабря планируют полностью заменить системы отопления и вентиляции. Кроме того, начали капитальный ремонт перинатального центра МБУЗ «Родильный дом», завершить который должны во втором квартале 2021 года.
Кроме того, с 1 августа начнут ремонт Педиатрического отделения № 4 и Консультативно-диагностического отделения, уже заключили договоры на проведение работ. Также в городе ремонтируют фасад лицея № 4 (ТМОЛ) и кровлю детского сада № 46.
Ранее стало известно, что ремонт являющегося объектом культурного наследия федерального значения дворца Алфераки в Таганроге проведут за счет федерального бюджета.