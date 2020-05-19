Уголовное дело возбудили на главу Азова за махинации с землей

Администрация незаконно предоставила в аренду, а затем передала в собственность местному жителю земельный участок. Его площадь составляет 17 гектаров.
После этого его поделили на новые участки, которые были проданы. На этой территории в дальнейшем появился коттеджный поселок.
В отношении градоначальника завели уголовное дело по подозрению в превышении полномочий. В суд передали иск с требованием признать незаконными постановления главы города.
Максимальное наказание по уголовному делу составляет 10 лет заключения.