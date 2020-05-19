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Уголовное дело возбудили на главу Азова за махинации с землей

19 мая 2020, 17:21
Фото: https://pixabay.com
В Ростовской области завели уголовное дело в отношении главы администрации Азова, которого заподозрили в передаче земли для строительства коттеджей, сообщили в региональной прокуратуре.

Администрация незаконно предоставила в аренду, а затем передала в собственность местному жителю земельный участок. Его площадь составляет 17 гектаров.

После этого его поделили на новые участки, которые были проданы. На этой территории в дальнейшем появился коттеджный поселок.

В отношении градоначальника завели уголовное дело по подозрению в превышении полномочий. В суд передали иск с требованием признать незаконными постановления главы города.

Максимальное наказание по уголовному делу составляет 10 лет заключения.

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