В Ростове у собственников выкупят землю для расширения дороги на Малиновского

Основную часть суммы потратят на выкуп земли, остальные деньги пойдут на компенсацию ресурсоснабжающим компаниям затрат по переносу электро- и газовых сетей. Планируется расширить дорогу на участке от улицы Факельная до Типографская, а также подъезды к путепроводу.