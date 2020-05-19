В Ростове у собственников выкупят землю для расширения дороги на Малиновского

Глава региона Василий Голубев распорядился выделить из областного бюджета 130 миллионов рублей на реализацию проекта реконструкции моста. Город добавил 1,3 миллиона рублей.
Основную часть суммы потратят на выкуп земли, остальные деньги пойдут на компенсацию ресурсоснабжающим компаниям затрат по переносу электро- и газовых сетей. Планируется расширить дорогу на участке от улицы Факельная до Типографская, а также подъезды к путепроводу.
«Длина реконструируемого объекта превышает 1,7 километра. Дорога будет иметь шесть полос, по бокам сделают тротуары», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего на реализацию проекта потратят 2,7 миллиарда рублей. Работы завершатся до конца 2021 года.