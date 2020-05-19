В Ростовской области 42 беременных заразились коронавирусом

На сегодняшний день в Ростовской области, как добавила Быковская, коронавирусом заболели 262 детей, выздоровели — 97, двое — находятся в стационаре. Из общего количества заболевших детей всего семь находились в стационаре. У всех детей бессимптомное течение болезни или в легкой форме.