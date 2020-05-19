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В Ростовской области 42 беременных заразились коронавирусом

19 мая 2020, 11:27
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области коронавирусом заразились 42 беременных, из них 12 — выздоровели, рассказала во время брифинга во вторник глава Минздрава региона Татьяна Быковская.

Министр отметила, что с 38 недели беременности всем женщинам в Ростовской области проводят обязательное тестирование на выявление новой коронавирусной инфекции.

«Всего в области у нас 13 родившихся детей от 11 беременных, больных COVID-19. У всех легкое и среднее течение заболеваний», — сказала Быковская.

На сегодняшний день в Ростовской области, как добавила Быковская, коронавирусом заболели 262 детей, выздоровели — 97, двое — находятся в стационаре. Из общего количества заболевших детей всего семь находились в стационаре. У всех детей бессимптомное течение болезни или в легкой форме.

Ранее стало известно, что работающие с «ковидными» больными врачи в Ростовской области получили 60 миллионов рублей.

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