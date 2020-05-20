День сурка подходит к концу: как выйти из самоизоляции без последствий для психики

Лучший способ вернуться к нормальной жизни и снизить тревожность — это уже сейчас работать над своими проблемными местами. Если вы чувствуете беспокойство и тревогу по поводу будущего, зафиксируйте, чего именно вы опасаетесь в будущем и наметьте тактику решения проблем. Если вы чувствуете, что организм ослаб за период самоизоляции, повысьте физические нагрузки в домашних условиях. Тело должно трудиться физически. Если вы потеряли работу или лишились дохода, запланируйте конкретные действия для решения этих житейских проблем. Настройтесь рационально: это не вас уволили. Просто в стране кризис. Лично с вами все в порядке.