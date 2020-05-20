День сурка подходит к концу: как выйти из самоизоляции без последствий для психики

Психолог, психотерапевт, эксперт по эмоциональным проблемам Александр Усольцев рассказал корреспонденту RostovGazeta, как самоизоляция сказывается на психологическом состоянии и каким образом из нее лучше выйти.
Кто легче перенес режим самоизоляции?
Легче всего самоизоляцию перенесли люди, у которых в семьях царит благоприятный климат, а также те, кто подходил к самоизоляции осознанно. Не страдал, а четко осознавал важность этого мероприятия.
Среди прочих есть и такие, жизнь которых почти не изменилась. Как они жили, работали, покупали товары, не выходя из дома, так и продолжили. Но таких немного.
Как вообще самоизоляция повлияла на разных людей?
Многие люди задумались о том, что в мире много неопределенности. Кто-то от этого осознания станет сильнее, а кто-то придет в ужас. Что еще раз доказывает, что причина наших страданий не в самих ситуациях и событиях, а в том, как мы их воспринимаем.
Могла ли самоизоляция травмировать человека? Если да, то как?
Люди уверенные в себе стали сильнее, адаптировались, освоили новые навыки, профессии. Люди тревожные потратили энергию на непродуктивное беспокойство и тревогу.
В момент стресса очень хорошо формируются новые нейронные цепочки. Это значит, что человек тревожный во время стресса развивает и укрепляет у себя вредные привычки в мышлении. Катастрофизация, самобичевание, уход в подавленность и уныние — вот чему учится тревожный человек на карантине с легкостью. И выйти из тревожно-депрессивного состояния порой бывает непросто. Карантин закончится, а излишняя осторожность, подозрительность, подавленность и тревога останется.
Как с этим справиться?
Задуматься о том, что наши мысли влияют на наше душевное состояние. Мыслим негативно — тревожимся и впадаем в уныние. Мыслим здраво, не искажая восприятие реальности, и получаем более благополучный эмоциональный отклик.
Стало быть для того, чтобы справиться с эмоциями, следует тренировать в себе навыки рационального мышления, правильной оценки ситуаций и событий. Без катастрофизации, стойко, без самобичевания. Что бы не случилось плохого — это не ужасно, мы сможем это пережить. И сразу появляется уверенность в своих силах.
Какие психологические последствия может повлечь за собой выход из самоизоляции?
У многих людей может развиться легкая форма социальных фобий. Но, к счастью, человеческий мозг так устроен, что он легко возвращается к привычному жизненному укладу, поэтому очень скоро образ жизни и качество социальной жизни вернется в прежнее русло. Я думаю, что пройдет две недели, и социальная тревожность придет в норму.
Кому будет сложно выйти из самоизоляции?
Существует достаточно большая прослойка населения с повышенным уровнем тревожности. Я полагаю, что им будет сложнее всего. Многие будут обращаться за психологической помощью и поддержкой. Но я убежден, что все мы полностью справимся и сможем пережить период адаптации к жизни после карантина и самоизоляции.
Что можете посоветовать людям в этот период?
Лучший способ вернуться к нормальной жизни и снизить тревожность — это уже сейчас работать над своими проблемными местами. Если вы чувствуете беспокойство и тревогу по поводу будущего, зафиксируйте, чего именно вы опасаетесь в будущем и наметьте тактику решения проблем. Если вы чувствуете, что организм ослаб за период самоизоляции, повысьте физические нагрузки в домашних условиях. Тело должно трудиться физически. Если вы потеряли работу или лишились дохода, запланируйте конкретные действия для решения этих житейских проблем. Настройтесь рационально: это не вас уволили. Просто в стране кризис. Лично с вами все в порядке.