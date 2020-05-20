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Из-за коронавируса люди стали больше покупать в сети товары для развлечения

20 мая 2020, 12:36
Фото: pxhere.com
Пандемия изменила предпочтения онлайн-покупателей. На треть сократилось количество заказов одежды и обуви, зато почти вдвое вырос спрос на книги, игры, а также наборы для хобби.

Согласно предоставленным владельцами интернет-магазинов данным, в марте поступило до 10 млн запросов в категории «досуг и развлечения», а в апреле их число увеличилось до 20 млн. Спросом пользуются книги, различные игры, фильмы, наборы для творчества и музыкальные инструменты.

Также на 23% вырос спрос на товары для дачи и сада; на аксессуары и другие изделия для животных – на 18%. Кроме этого увеличился спрос на компьютерную технику на 15% и на спорттовары – на 11%, сообщает 360tv.ru.

Что касается спроса на обувь и одежду, то он снизился на 30%.

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