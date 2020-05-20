Из-за коронавируса люди стали больше покупать в сети товары для развлечения

Согласно предоставленным владельцами интернет-магазинов данным, в марте поступило до 10 млн запросов в категории «досуг и развлечения», а в апреле их число увеличилось до 20 млн. Спросом пользуются книги, различные игры, фильмы, наборы для творчества и музыкальные инструменты.
Также на 23% вырос спрос на товары для дачи и сада; на аксессуары и другие изделия для животных – на 18%. Кроме этого увеличился спрос на компьютерную технику на 15% и на спорттовары – на 11%, сообщает 360tv.ru.
Что касается спроса на обувь и одежду, то он снизился на 30%.