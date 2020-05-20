Масочный режим ввели в храмах Ростовской области

Ранее сообщалось, что в Ростовской области храмы открыли свои двери для прихожан, но работать будут только при соблюдении определенных санитарно-гигиенических требований. Кроме того, учитывая, что впереди большие церковные праздники, митрополия собрала экстренное заседание, на котором составила 14 общих правил и специальные рекомендации по проведению обрядов.