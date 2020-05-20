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Мясо, молоко и хлеб подешевели в Ростове за последнюю неделю

20 мая 2020, 10:36
Фото: Медиахолдинг1Mi
За неделю с 5 по 12 мая в Ростове-на-Дону снизилась средняя стоимость некоторых продуктов, сообщили в городской администрации.

В городе немного подешевели многие виды мясной, молочной, хлебобулочной и овощной продукции. В частности, немного снизилась стоимость свинины, говядины, мяса курицы, вареной колбасы, сахара, сливочного масла, творога и молока.

Одновременно незначительно подорожал картофель, сметана, сыры и куриные яйца. Особенно заметно увеличились в цене овощи и фрукты, на 16-60%, что обусловлено сезонностью.

При этом за период самоизоляции с 30 марта по 12 мая из-за вынужденного ограничения торговой деятельности резкого роста цен на основные продовольственные товары в городе не отмечено.

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