Мясо, молоко и хлеб подешевели в Ростове за последнюю неделю

В городе немного подешевели многие виды мясной, молочной, хлебобулочной и овощной продукции. В частности, немного снизилась стоимость свинины, говядины, мяса курицы, вареной колбасы, сахара, сливочного масла, творога и молока.
Одновременно незначительно подорожал картофель, сметана, сыры и куриные яйца. Особенно заметно увеличились в цене овощи и фрукты, на 16-60%, что обусловлено сезонностью.
При этом за период самоизоляции с 30 марта по 12 мая из-за вынужденного ограничения торговой деятельности резкого роста цен на основные продовольственные товары в городе не отмечено.