Парковку в центре Ростова сделали бесплатной до особого распоряжения

Парковки в центре города останутся бесплатными неопределенный период времени до особого распоряжения региональных властей.
Плату за стоянку в центре отменили с наступлением режима самоизоляции. Горожане стали чаще оставлять автомобили на длительный период, им пришлось бы отдавать за это больше денег, в связи с чем и отменили оплату.
Ранее в администрации Ростова предупредили, что будут штрафовать тех, кто оставляет свои автомобили на газонах. В городе участились такие случаи, один из автовладельцев припарковал машину на тротуаре проспекта Соколова, захватив большой кусок газон. В результате пострадала не успевшая хорошо взойти трава газона.