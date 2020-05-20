rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Парковку в центре Ростова сделали бесплатной до особого распоряжения

20 мая 2020, 14:49
Фото: RostovGazeta
В настоящее время оставить автомобиль на центральных улицах Ростова-на-Дону можно бесплатно, сообщили в «Парковочном пространстве Ростова».

Парковки в центре города останутся бесплатными неопределенный период времени до особого распоряжения региональных властей.

Плату за стоянку в центре отменили с наступлением режима самоизоляции. Горожане стали чаще оставлять автомобили на длительный период, им пришлось бы отдавать за это больше денег, в связи с чем и отменили оплату.

Ранее в администрации Ростова предупредили, что будут штрафовать тех, кто оставляет свои автомобили на газонах. В городе участились такие случаи, один из автовладельцев припарковал машину на тротуаре проспекта Соколова, захватив большой кусок газон. В результате пострадала не успевшая хорошо взойти трава газона.

Материалы по теме
Парковки в Ростове оставили бесплатными до пятницыМногоуровневая парковка появится на Театральном спуске в РостовеКарусельные парковки хотят построить в Ростове
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00