Парковку в центре Ростова сделали бесплатной до особого распоряжения

Ранее в администрации Ростова предупредили, что будут штрафовать тех, кто оставляет свои автомобили на газонах. В городе участились такие случаи, один из автовладельцев припарковал машину на тротуаре проспекта Соколова, захватив большой кусок газон. В результате пострадала не успевшая хорошо взойти трава газона.