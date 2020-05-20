СК возбудил дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области под городом Дзержинском. В ходе проводимой проверки выяснилось, что препараты не являются просроченными, их срок годности истекал в ноябре этого года. При этом, ведомство не распоряжалось утилизировать медпрепараты таким способом.