СК возбудил дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области под городом Дзержинском. В ходе проводимой проверки выяснилось, что препараты не являются просроченными, их срок годности истекал в ноябре этого года. При этом, ведомство не распоряжалось утилизировать медпрепараты таким способом.
Отмечается, что в ходе осмотра следователи изъяли шестьдесят семь картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцов. Общая стоимость медикаментов — полтора миллиона рублей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о халатности.