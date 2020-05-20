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СК возбудил дело из-за выброшенных в лесу коробок с вакцинами от гриппа

20 мая 2020, 11:02
Фото: pxhere.com
Следователи в Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту обнаружения коробок с вакцинами от гриппа в лесу.

Газета «Известия» пишет, что согласно имеющейся информации, партию вакцины от гриппа нашли в лесу в Нижегородской области под городом Дзержинском. В ходе проводимой проверки выяснилось, что препараты не являются просроченными, их срок годности истекал в ноябре этого года. При этом, ведомство не распоряжалось утилизировать медпрепараты таким способом.

Отмечается, что в ходе осмотра следователи изъяли шестьдесят семь картонных упаковок с вакциной против гриппа в виде одноразовых шприцов. Общая стоимость медикаментов — полтора миллиона рублей. По результатам проверки возбуждено уголовное дело о халатности.

#Новости#Общество
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