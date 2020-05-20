Среда в Ростове: коронавирус на 149 предприятиях и угроза увольнения чиновников

Заявление прозвучало во время заседания оперативного штаба, перед которым проверили соблюдение масочного режима в областных министерствах и ведомствах. Нарушения выявили в Минобразования и Минсельхозе, что и вызвало резкую реакцию губернатора.
«Если представители власти будут игнорировать эти правила, то они попадут под угрозу увольнения», — пригрозил Голубев.
В среду в Ростовской области выявили 139 новых случаев коронавируса, общее число заболевших достигло 2784 человека. Кроме того, стало известно, что в В ЦРБ Кашарского района коронавирусной инфекцией заразились 14 медработников.
Еще в конце апреля местные жители рассказали о том, что многие врачи и лаборантки больницы заразились коронавирусом после госпитализации женщины с подозрением на вирус. Однако замглавврача ЦРБ в Кашарском районе Алексей Курдин уверял, что на тот момент была заражена одна лаборантка.
Позже выяснилось, что больная лаборантка заразила вирусом своего мужа — сотрудника Роспотребнадзора, кроме того, в больнице заболели три врача, пять медсестер и пять уборщиц. Лаборантку с мужем в тяжелом состоянии перевели в Ростов, остальные лечились на дому под амбулаторным наблюдением.
Также 20 мая главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что в Ростовской области случаи заражения коронавирусом выявили на 149 предприятиях. На 45 промышленных предприятиях оказалось 56 заразившихся коронавирусом, на 14 предприятиях пищевой промышленности заразился 41 сотрудник. Кроме того, на трех оптовых складах продовольственной продукции выявили 14 случаев заражения, на 12 объектах ЖКХ заболели 20 человек, по одному зараженному выявили в четырех банках, пяти сельхозпредприятиях и 12 образовательных учреждениях, транспортной сфере и госслужбе. Общее количество заболевших людей на предприятиях региона составило 191 человек.