Среда в Ростове: коронавирус на 149 предприятиях и угроза увольнения чиновников

Также 20 мая главный санитарный врач региона Евгений Ковалев сообщил, что в Ростовской области случаи заражения коронавирусом выявили на 149 предприятиях. На 45 промышленных предприятиях оказалось 56 заразившихся коронавирусом, на 14 предприятиях пищевой промышленности заразился 41 сотрудник. Кроме того, на трех оптовых складах продовольственной продукции выявили 14 случаев заражения, на 12 объектах ЖКХ заболели 20 человек, по одному зараженному выявили в четырех банках, пяти сельхозпредприятиях и 12 образовательных учреждениях, транспортной сфере и госслужбе. Общее количество заболевших людей на предприятиях региона составило 191 человек.