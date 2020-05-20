Украинец тайком пытался пересечь границу в Ростовской области

Мужчина попытался пересечь границу в районе населенного пункта Аникин, хотя въезд на территорию России ему был запрещен.
В отношении задержанного завели дело об административном правонарушении. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, тогда максимальное наказание может составить четыре года колонии.
Добавим, что с начала года завели 20 уголовных дел, по которым уже осудили 10 человек.
Ранее в районе границы Ростовской области и Украины были замечены несколько грузовиков, на которых не было номерных знаков.