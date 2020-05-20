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Украинец тайком пытался пересечь границу в Ростовской области

20 мая 2020, 10:33
Фото: mil.ru
В Красносулинском районе задержали граданина Украины, который незаконно пересек границу, сообщает Погрануправление ФСБ России по Ростовской области.

Мужчина попытался пересечь границу в районе населенного пункта Аникин, хотя въезд на территорию России ему был запрещен.

В отношении задержанного завели дело об административном правонарушении. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела, тогда максимальное наказание может составить четыре года колонии.

Добавим, что с начала года завели 20 уголовных дел, по которым уже осудили 10 человек.

Ранее в районе границы Ростовской области и Украины были замечены несколько грузовиков, на которых не было номерных знаков.

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#Новости#Происшествия
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