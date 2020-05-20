В Ростове за несоблюдение режима закрыли рынки «Шайба» и «Квадро»

После проверки рынков «Шайба» и «Квадро» выявили многочисленные нарушения санитарных требований: покупатели и продавцы ходили без масок, на входе никто не контролировал соблюдение масочного режима, кроме того, на территории рынков не соблюдали социальную дистанцию.