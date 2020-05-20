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В Ростове за несоблюдение режима закрыли рынки «Шайба» и «Квадро»

20 мая 2020, 17:34
Фото: rostov-gorod.ru
За несоблюдение требований режима повышенной готовности в Ростове-на-Дону закрыли две продуктовые ярмарки в Ворошиловском районе, сообщили в городской администрации.

Мониторинговая группа администрации постоянно проверяет торговые объекты, по некоторым из которых в управление торговли и бытового обслуживания поступили многочисленные жалобы от жителей города.

После проверки рынков «Шайба» и «Квадро» выявили многочисленные нарушения санитарных требований: покупатели и продавцы ходили без масок, на входе никто не контролировал соблюдение масочного режима, кроме того, на территории рынков не соблюдали социальную дистанцию.

«В ходе разъяснительной беседы с управляющими компаниями принято решение о временном закрытии этих ярмарок до устранения нарушений», — сказано в сообщении.

Возобновить свою деятельность рынки смогут при условии выполнения всех требований и мер, а также устранения нарушений.

Ранее в Ростове частично начал работать закрытый из-за нарушений рынок «Атлант».

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