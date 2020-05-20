В Ростове за несоблюдение режима закрыли рынки «Шайба» и «Квадро»

Мониторинговая группа администрации постоянно проверяет торговые объекты, по некоторым из которых в управление торговли и бытового обслуживания поступили многочисленные жалобы от жителей города.
После проверки рынков «Шайба» и «Квадро» выявили многочисленные нарушения санитарных требований: покупатели и продавцы ходили без масок, на входе никто не контролировал соблюдение масочного режима, кроме того, на территории рынков не соблюдали социальную дистанцию.
«В ходе разъяснительной беседы с управляющими компаниями принято решение о временном закрытии этих ярмарок до устранения нарушений», — сказано в сообщении.
Возобновить свою деятельность рынки смогут при условии выполнения всех требований и мер, а также устранения нарушений.