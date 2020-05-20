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В Ростовской области гендиректор стройкомпании похитила 15 млн рублей бюджетных денег

20 мая 2020, 17:49
Фото: pixabay.com
В Азовском районе генеральный директор одной из строительных компаний получила из бюджета 15 миллионов рублей за фактически не выполненную работу, сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

42-летняя подозреваемая от лица компании заключила муниципальный договор с администрацией Азовского района по развитию транспортной инфраструктуры. После чего предоставила недостоверные сведения о якобы законченных работах и перевела на счета своей компании 15 миллионов рублей оплаты.

В рамках договора компания должна была применить новые технологии в облагораживании и строительстве дорожного полотна, но на самом деле не выполнила свои обязательства.

В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее стало известно, что на отбывающую наказание бывшую арбитражную судью в Ростовской области хотят завести новое дело за мошенничество.

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#Новости#Происшествия
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