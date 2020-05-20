В Ростовской области гендиректор стройкомпании похитила 15 млн рублей бюджетных денег

42-летняя подозреваемая от лица компании заключила муниципальный договор с администрацией Азовского района по развитию транспортной инфраструктуры. После чего предоставила недостоверные сведения о якобы законченных работах и перевела на счета своей компании 15 миллионов рублей оплаты.
В рамках договора компания должна была применить новые технологии в облагораживании и строительстве дорожного полотна, но на самом деле не выполнила свои обязательства.
В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее стало известно, что на отбывающую наказание бывшую арбитражную судью в Ростовской области хотят завести новое дело за мошенничество.