В ЦРБ в Кашарах коронавирусом заразились 14 сотрудников

О ситуации в ЦРБ в Кашарском районе издание RostovGazeta сообщало 19 апреля. Тогда местные жители обратились в редакцию и рассказали о том, что многие врачи и лаборантки заражены коронавирусом, после того, как была госпитализирована женщина с подозрением на вирус. Однако замглавврача ЦРБ в Кашарском районе Алексей Курдин уверял, что на тот момент была заражена одна лаборантка. Со слов врача, факт того, что женщина заразилась именно в больнице, не соответствует действительности, так как она ушла в отпуск до того, как у нее выявили коронавирус.