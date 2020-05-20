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В ЦРБ в Кашарах коронавирусом заразились 14 сотрудников

20 мая 2020, 09:39
Фото: donland.ru
В ЦРБ Кашарского района Ростовской области в апреле коронавирусом заразились 14 медработников, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра правительства региона.

О ситуации в ЦРБ в Кашарском районе издание RostovGazeta сообщало 19 апреля. Тогда местные жители обратились в редакцию и рассказали о том, что многие врачи и лаборантки заражены коронавирусом, после того, как была госпитализирована женщина с подозрением на вирус. Однако замглавврача ЦРБ в Кашарском районе Алексей Курдин уверял, что на тот момент была заражена одна лаборантка. Со слов врача, факт того, что женщина заразилась именно в больнице, не соответствует действительности, так как она ушла в отпуск до того, как у нее выявили коронавирус.

Выяснилось, что лаборантка заразила вирусом своего мужа — сотрудника Роспотребнадзора. Они были госпитализированы в Ростов в тяжелом состоянии. О том, как они сейчас себя чувствуют, не сообщается, так как медики считают эти данные «врачебной тайной».

«По состоянию на 19 мая 2020 года новых фактов заражения новой коронавирусной инфекцией среди работников МБУЗ „ЦРБ“ Кашарского района не выявлено. Ранее в апреле было инфицировано 14 работников МБУЗ „ЦРБ“ Кашарского района, в том числе три врача, пять медсестер, пять уборщиц, один лаборант. Лаборант вместе с супругом переведены на госпитализацию в Ростов-на-Дону. Остальные заболевшие работники лечились на дому под амбулаторным наблюдением. На сегодняшний день все работники МБУЗ „ЦРБ“ Кашарского района выздоровели», — рассказали в пресс-службе правительства Ростовской области.

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