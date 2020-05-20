В Украине журналист назвал «одноклеточными» говорящих по-русски соотечественников

Писатель признался, что когда во Львове к нему обратилась говорящая по-русски приезжая, он сознательно указал ей неверную дорогу. Журналист подчеркнул, что жители неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины похожи на «парнокопытных в вольере».