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В Украине журналист назвал «одноклеточными» говорящих по-русски соотечественников

20 мая 2020, 12:04
Фото: pxhere.com
Писатель и телеведущий из Львова Остап Дроздов заявил, что каждый житель и гражданин Украины должен знать государственный язык страны.

Данное заявление писатель сделал в эфире своего YouTube-канала. Об этом информирует телеканал «360».

Говорящих на русском языке украинцев Остап Дроздов считает «одноязычной, одноклеточной публикой, которая сознательно подменяет понятия». По его словам, украинский язык в Украине обязаны знать все, а русский — нет. Государственный язык РФ журналист назвал «агрессивно-оккупационным».

Дроздов сказал, что украинцы не выучившие родной язык должны путешествовать не по Западной Украине, а по Золотому кольцу Российской Федерации.

Писатель признался, что когда во Львове к нему обратилась говорящая по-русски приезжая, он сознательно указал ей неверную дорогу. Журналист подчеркнул, что жители неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины похожи на «парнокопытных в вольере».

Украинцев, которые посещают отдельные территории Луганской и Донецкой областей, надо лишать гражданства, подытожил Остап Дроздов.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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