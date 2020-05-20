В Украине журналист назвал «одноклеточными» говорящих по-русски соотечественников

Данное заявление писатель сделал в эфире своего YouTube-канала. Об этом информирует телеканал «360».
Говорящих на русском языке украинцев Остап Дроздов считает «одноязычной, одноклеточной публикой, которая сознательно подменяет понятия». По его словам, украинский язык в Украине обязаны знать все, а русский — нет. Государственный язык РФ журналист назвал «агрессивно-оккупационным».
Дроздов сказал, что украинцы не выучившие родной язык должны путешествовать не по Западной Украине, а по Золотому кольцу Российской Федерации.
Писатель признался, что когда во Львове к нему обратилась говорящая по-русски приезжая, он сознательно указал ей неверную дорогу. Журналист подчеркнул, что жители неподконтрольных Киеву территорий на юго-востоке Украины похожи на «парнокопытных в вольере».
Украинцев, которые посещают отдельные территории Луганской и Донецкой областей, надо лишать гражданства, подытожил Остап Дроздов.