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Второй случай коронавируса выявили среди депутатов Заксобрания Ростовской области

20 мая 2020, 18:06
Фото: facebook.com/alexander.skryabin.31
Коронавирусная инфекция подтвердилась у еще одного вице-спикера Законодательного собрания Ростовской области Александра Скрябина, сообщил депутат на своей странице в Facebook.

«Коварство коронавируса заключается в том, что при соблюдении всех необходимых мер предосторожности мне не удалось избежать заражения», — написал Скрябин.

По словам депутата, в настоящее время он находится дома на самоизоляции, состояние хорошее и госпитализация не требуется. Как отметил Скрябин, который занимает пост председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, с момента введения дистанционных приемов он никого не принимал лично, хотя многие жители хотели прийти на встречу.

Кроме того, депутат посоветовал всем не забывать о мерах, которые необходимо соблюдать в сложившейся ситуации.

Днем ранее коронавирус подтвердился у депутата Законодательного собрания Ростовской области Вячеслава Василенко.

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