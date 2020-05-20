Второй случай коронавируса выявили среди депутатов Заксобрания Ростовской области

По словам депутата, в настоящее время он находится дома на самоизоляции, состояние хорошее и госпитализация не требуется. Как отметил Скрябин, который занимает пост председателя комитета по строительству, ЖКХ, энергетике, транспорту и связи, с момента введения дистанционных приемов он никого не принимал лично, хотя многие жители хотели прийти на встречу.