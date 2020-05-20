Зараженные коронавирусом территории назвали в Ростовской области

За сутки больные зафиксированы в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Батайске, Новочеркасске, Сальском. Также это не обошло стороной Волгодонский, Егорлыкский, Каменский, Красносулинский, Мартыновский, Неклиновский районы.
В данный момент в области нет зараженных только в Родионово-Несветайском районе. В стационарах находятся 424 пациента, к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.
Отмечается, что за все время скончались 33 заболевших, том числе двое за минувшие сутки. Врачам не удалось спасти 73-летнего жителя Аксайского района и 68-летнего ростовчанина.