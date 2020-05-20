rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Зараженные коронавирусом территории назвали в Ростовской области

20 мая 2020, 08:05
Фото: donland.ru
В Ростовской области новые случаи коронавируса зарегистрировали в 25 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

За сутки больные зафиксированы в Ростове-на-Дону, Новошахтинске, Таганроге, Волгодонске, Каменске-Шахтинском, Батайске, Новочеркасске, Сальском. Также это не обошло стороной Волгодонский, Егорлыкский, Каменский, Красносулинский, Мартыновский, Неклиновский районы.

В данный момент в области нет зараженных только в Родионово-Несветайском районе. В стационарах находятся 424 пациента, к аппаратам ИВЛ подключен 21 человек.

Отмечается, что за все время скончались 33 заболевших, том числе двое за минувшие сутки. Врачам не удалось спасти 73-летнего жителя Аксайского района и 68-летнего ростовчанина.

Ранее стало известно, что коронавирус занесли в психоневрологический интернат в Сальске.

Материалы по теме
Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось на 139Стало известно о новых жертвах коронавируса в Ростовской областиПочти тысячу заболевших коронавирусом вылечили в Ростовской области
#Новости#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00