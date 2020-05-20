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Жителей Ростова предупредили об ураганном ветре

20 мая 2020, 05:41
Фото: https://pixabay.com
В Ростове-на-Дону в среду ожидаются усиление ветра и грозы, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

В дневное время порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местных жителей попросили соблюдать осторожность на улице.

«Не следует оставлять детские коляски и автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Необходимо обращать внимание на поврежденные ЛЭП», — сказано в сообщении.

Горожанам напомнили, что в экстренных случаях следует звонить по телефону 112.

По информации Гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до 23 градусов. Ожидается дождливая погода, которая будет сохраняться несколько дней.

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