Жителей Ростова предупредили об ураганном ветре

В дневное время порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местных жителей попросили соблюдать осторожность на улице.
«Не следует оставлять детские коляски и автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Необходимо обращать внимание на поврежденные ЛЭП», — сказано в сообщении.
Горожанам напомнили, что в экстренных случаях следует звонить по телефону 112.
По информации Гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до 23 градусов. Ожидается дождливая погода, которая будет сохраняться несколько дней.