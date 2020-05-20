Жителей Ростова предупредили об ураганном ветре

В Ростове-на-Дону в среду ожидаются усиление ветра и грозы, сообщает управление по делам ГО и ЧС.

В дневное время порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду. Местных жителей попросили соблюдать осторожность на улице. «Не следует оставлять детские коляски и автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями. Необходимо обращать внимание на поврежденные ЛЭП», — сказано в сообщении. Горожанам напомнили, что в экстренных случаях следует звонить по телефону 112. По информации Гидрометцентра, температура воздуха днем поднимется до 23 градусов. Ожидается дождливая погода, которая будет сохраняться несколько дней. Материалы по теме Несколько самолетов не смогли сесть в Ростове из-за непогоды В режиме повышенной готовности работают коммунальные службы Ростова из-за непогоды Режим повышенной готовности ввели в Ростове из-за непогоды