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Жителю Ростова в шашлычной вместо свиньи приготовили собаку

20 мая 2020, 07:41
Фото: vk.com/levencovka_rostov
шашлык из собаки
Житель Ростова-на-Дону приобрел в шашлычной в районе Левенцовки жареные свиные ребра, однако засомневался в происхождении продукта и попросил совета у пользователей популярного паблика.

«Купил свиные ребра в шашлычной на левенцовском рынке. Ели, но, что-то меня смутила толщина ребер и их форма. Посмотрите фото — это собака? Ну ребра свиньи я видел неоднократно, но эти ребра особенной свинки», — написал ростовчанин и разместил несколько снимков своего ужина.

Ребра, действительно, показались пользователям соцсети странными. Многие отметили, что ребра у свиньи плоские, а у тех, что на фото, форма округлая. Но нашлись и те, кто сообщил, что это был молоденький поросенок.

При этом сообщение в соцсети вызвало множество шуток у пользователей. «Пропала собака по кличке Дружок, никто не видел?» — оставил сообщение один из подписчиков. «Какая уже разница, когда все съедено?» — прокомментировала еще одна жительница района. «Не думаю, что собака будет по вкусу как свинья, но если что, корейцы же едят», — предположил еще один комментатор.

Ранее торговая сеть «Магнит» отказалась комментировать стоимость гречки за 149 рублей в Ростове.

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#Новости#Происшествия
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