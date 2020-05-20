Жителю Ростова в шашлычной вместо свиньи приготовили собаку

«Купил свиные ребра в шашлычной на левенцовском рынке. Ели, но, что-то меня смутила толщина ребер и их форма. Посмотрите фото — это собака? Ну ребра свиньи я видел неоднократно, но эти ребра особенной свинки», — написал ростовчанин и разместил несколько снимков своего ужина.
Ребра, действительно, показались пользователям соцсети странными. Многие отметили, что ребра у свиньи плоские, а у тех, что на фото, форма округлая. Но нашлись и те, кто сообщил, что это был молоденький поросенок.
При этом сообщение в соцсети вызвало множество шуток у пользователей. «Пропала собака по кличке Дружок, никто не видел?» — оставил сообщение один из подписчиков. «Какая уже разница, когда все съедено?» — прокомментировала еще одна жительница района. «Не думаю, что собака будет по вкусу как свинья, но если что, корейцы же едят», — предположил еще один комментатор.