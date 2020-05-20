Жителю Ростова в шашлычной вместо свиньи приготовили собаку

При этом сообщение в соцсети вызвало множество шуток у пользователей. «Пропала собака по кличке Дружок, никто не видел?» — оставил сообщение один из подписчиков. «Какая уже разница, когда все съедено?» — прокомментировала еще одна жительница района. «Не думаю, что собака будет по вкусу как свинья, но если что, корейцы же едят», — предположил еще один комментатор.