Арендаторы смогут отказаться от договора аренды и не возмещать убытки

Обеспечительный платеж при этом останется у арендодателя, пишет ng.ru. Сообщается, что прежде чем воспользоваться этим правом, арендатор сначала должен обратиться к арендодателю с предложением понизить арендную плату. Если на это предложение он получит отказ, то вправе расторгать договор.
Подобная мера поддержки направлена в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, так как крупный бизнес в таком сегменте представлен в большинстве случаев зарубежными компаниями, обладающими достаточным запасом ресурсов, чтобы пережить кризис. Малому и среднему бизнесу в данной ситуации повезло гораздо меньше, компании не могут оплачивать аренду, не получая при этом дохода, что может привести к банкротству.
Основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что такая мера позволит компаниям чувствовать себя более защищенными в отношении получения лучших условий по аренде.
«Речь также идет о том, чтобы не дать крупным сетям за счет торговых центров получить сверхвыгодные условия на несколько лет вперед или провести оптимизацию сети с плановым закрытием части магазинов», — добавил он.