rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Арендаторы смогут отказаться от договора аренды и не возмещать убытки

21 мая 2020, 16:58
Фото: pixabay.com
Госдума во втором чтении приняла поправки в законодательство о мерах поддержки пострадавших от коронавируса отраслей. Арендаторы из наиболее пострадавших отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды, не возмещая при этом убытки в виде упущенной выгоды.

Обеспечительный платеж при этом останется у арендодателя, пишет ng.ru. Сообщается, что прежде чем воспользоваться этим правом, арендатор сначала должен обратиться к арендодателю с предложением понизить арендную плату. Если на это предложение он получит отказ, то вправе расторгать договор.

Подобная мера поддержки направлена в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, так как крупный бизнес в таком сегменте представлен в большинстве случаев зарубежными компаниями, обладающими достаточным запасом ресурсов, чтобы пережить кризис. Малому и среднему бизнесу в данной ситуации повезло гораздо меньше, компании не могут оплачивать аренду, не получая при этом дохода, что может привести к банкротству.

Основатель и управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский отметил, что такая мера позволит компаниям чувствовать себя более защищенными в отношении получения лучших условий по аренде.

«Речь также идет о том, чтобы не дать крупным сетям за счет торговых центров получить сверхвыгодные условия на несколько лет вперед или провести оптимизацию сети с плановым закрытием части магазинов», — добавил он.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Сегодня, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Сегодня, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Сегодня, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Сегодня, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Сегодня, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00