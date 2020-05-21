Арендаторы смогут отказаться от договора аренды и не возмещать убытки

Подобная мера поддержки направлена в первую очередь на предприятия малого и среднего бизнеса, так как крупный бизнес в таком сегменте представлен в большинстве случаев зарубежными компаниями, обладающими достаточным запасом ресурсов, чтобы пережить кризис. Малому и среднему бизнесу в данной ситуации повезло гораздо меньше, компании не могут оплачивать аренду, не получая при этом дохода, что может привести к банкротству.