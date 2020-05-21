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Грузовики на границе Ростовской области и Украины оказались коммунальными машинами

21 мая 2020, 15:29
Фото: Медиахолдинг1Mi
Грузовики, которые были замечены на границе Ростовской области и Украины, являются машинами коммунальных служб, рассказал RostovGazeta источник в силовых структурах региона.

ОБСЕ сообщила в начале недели о том, что Ростовскую границу пресекли 15 машин «ГАЗель Next». У автомобилей отсутствовали номерные знаки, все они были окрашены в бело-оранжевый цвет. Впереди колонны двигался, по сообщению ОБСЕ, грузовик с номерами Луганской Народной Республики.

«Эти „грузовики“ — машины коммунальных служб. Скорее всего, какая-то компания в ЛНР или ДНР закупила автомобили в России и они были туда направлены», — прокомментировал источник.

Ранее недалеко от границы с Украиной увидели парк военной техники. На спутниковых снимках в районе Новочеркасска можно было заметить более 100 машин.

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