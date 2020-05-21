Грузовики на границе Ростовской области и Украины оказались коммунальными машинами

ОБСЕ сообщила в начале недели о том, что Ростовскую границу пресекли 15 машин «ГАЗель Next». У автомобилей отсутствовали номерные знаки, все они были окрашены в бело-оранжевый цвет. Впереди колонны двигался, по сообщению ОБСЕ, грузовик с номерами Луганской Народной Республики.