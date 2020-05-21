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Губернатор остался недоволен тем, как ростовчане соблюдают масочный режим

21 мая 2020, 15:41
Фото: pixbay.com
Губернатор Ростовской области Василий Голубев раскритиковал сити-менеджера Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко за то, что горожане гуляют без масок.

Это произошло в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Заместитель губернатора региона Михаил Корнеев продемонстрировал снимок, который был сделан в минувшие выходные на улице Пушкинской. На фотографии видно, что жители Ростова массово не соблюдают масочный режим и прогуливаются в центре города.

Глава региона поинтересовался у градоначальника Алексея Логвиненко, видел ли он, что происходит в городе. Сити-менеджер ответил, что видел. После этого губернатор Василий Голубев отчитал Логвиненко за произошедшее.

«Кончайте видеть, начинайте делать! Больше, чем ростовчане, никто не обращается: „отпустите, ослабьте“. Но нужно двустороннее движение! Делайте, что хотите, но Ростов сегодня — показательный пример со знаком минус в этой работе», — потребовал губернатор.

Он также призвал власти города принять меры, заставляющие жителей Ростова начать соблюдать масочный режим, в том числе, снова раздавать средства индивидуальной защиты на улицах.

Напомним, что на 21 мая в регионе было зарегистрировано 142 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число заболевших достигло 2926 человек, 1071 пациент выздоровел и 33 спасти не удалось.

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