Губернатор остался недоволен тем, как ростовчане соблюдают масочный режим

Это произошло в ходе заседания регионального штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения коронавируса. Заместитель губернатора региона Михаил Корнеев продемонстрировал снимок, который был сделан в минувшие выходные на улице Пушкинской. На фотографии видно, что жители Ростова массово не соблюдают масочный режим и прогуливаются в центре города.