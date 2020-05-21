Коронавирус показал, что только 5% стран мира готовы к борьбе с эпидемиями

Что касается статистики и того, почему в России при втором месте по количеству зараженных умирает намного меньше больных с коронавирусом, чем в других странах, то все дело в системе подсчетов. В Бельгии умирает каждый шестой заразившийся, а в России – менее одного больного «ковидом» на сто заразившихся. Показатели лучше только в некоторых странах вроде Беларуси и Саудовской Аравии (у них по 0,6%) и Катара с Сингапуром, где умерших от вируса практически нет.