Коронавирус показал, что только 5% стран мира готовы к борьбе с эпидемиями

Кроме того, только 7% государств готовы к появлению и распространению патогенных микроорганизмов, а выявлять эпидемии на ранних стадиях умеют только 19% стран.
Лучше всего в части тестирования и выявления дело обстоит в странах, переживших свиной грипп и SARS: в Исландии, Южной Корее, Тайвани и Сингапуре. У этих стран уже есть опыт борьбы со вспышкой инфекции, чего не скажешь о западных странах. Страны с передовой медициной оказались не очень-то подготовленной именно к нашествию вируса, Израиль, Швейцария, США, Германия – лидеры в области хирургии, диагностики, но перед вирусом оказались бессильны.
Что касается статистики и того, почему в России при втором месте по количеству зараженных умирает намного меньше больных с коронавирусом, чем в других странах, то все дело в системе подсчетов. В Бельгии умирает каждый шестой заразившийся, а в России – менее одного больного «ковидом» на сто заразившихся. Показатели лучше только в некоторых странах вроде Беларуси и Саудовской Аравии (у них по 0,6%) и Катара с Сингапуром, где умерших от вируса практически нет.
В Германии учитывают только смерть, наступившую от последствий заболевания, вызванного коронавирусом, в Италии в статистику включают всех умерших с подтвержденным коронавирусом, независимо от того, от какого заболевания они умерли. В России в качестве причины записывают тот орган, который отказал и вызвал смерть, учитывают анамнез и историю болезни.
Но как бы не состоятельны были методики подсчетов и как бы противоречиво не выглядели данные статистики в ряде стран, проблемы с готовностью системы здравоохранения к эпидемии есть у всех. Нынешний кризис показал, что идеальной системы в мире не существует.