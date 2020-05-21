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Новость об отключении воды на несколько дней в Новочеркасске назвали фейком

21 мая 2020, 07:50
Фото: Медиахолдинг1Mi
Администрация Новочеркасска опровергла информацию об отключении воды на несколько дней, сообщение опубликовано на сайте мэрии.

«В настоящее время в мессенджере WhatsApp производится рассылка сообщений об отключении воды c 22 по 25 мая. Обращаем внимание на то, что информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Кроме того, по уточненным данным отключения воды в ближайшее время в городе не планируют вообще.

Ранее в Таганроге выяснили причину неприятного запаха водопроводной воды. Как сообщили в городских службах, давать неприятный запах могут ветер и низкая водность, это сезонное явление, которое не влияет на качество воды, которая выходит из очистных сооружений.

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