Призывников в Ростовской области проверили на коронавирус

Призывники пополнят ряды Воздушно-космических войск. Их проверили на коронавирус, после чего они прибыли на пункт отбора, где сдали еще один тест.
"Третье тестирование пройдет по прибытии к месту несения службы. Все эти меры позволят не допустить заноса коронавируса в Вооруженные силы РФ", - сказано в сообщении.
Замглавы региона Вадим Артемов назвал этот призыв особенным, так как они первые в Ростовской области отправитесь к местам несения службы.
Отмечается, что с 14 мая на территории призывного пункта на постоянной основе проводятся работы по дезинфекции. Также здесь есть термометры, бактерицидные облучатели, тест-системы и средства индивидуальной защиты.