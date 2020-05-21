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Призывников в Ростовской области проверили на коронавирус

21 мая 2020, 05:59
Фото: pixabay
В Ростовской области призывники сдали тесты на коронавирус и получили отрицательные результаты, сообщили в правительстве региона.

Призывники пополнят ряды Воздушно-космических войск. Их проверили на коронавирус, после чего они прибыли на пункт отбора, где сдали еще один тест.

"Третье тестирование пройдет по прибытии к месту несения службы. Все эти меры позволят не допустить заноса коронавируса в Вооруженные силы РФ", - сказано в сообщении.

Замглавы региона Вадим Артемов назвал этот призыв особенным, так как они первые в Ростовской области отправитесь к местам несения службы.

Отмечается, что с 14 мая на территории призывного пункта на постоянной основе проводятся работы по дезинфекции. Также здесь есть термометры, бактерицидные облучатели, тест-системы и средства индивидуальной защиты.

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