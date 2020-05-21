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Стала известна стоимость тестирования на антитела в Ростове

21 мая 2020, 06:59
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону стоимость исследования на антитела составляет 900 рублей, сообщили в правительстве региона.

Тестирование начнут проводить с 25 мая, специалисты будут определять иммуноглобулины класса G. Они являются маркером иммунитета к коронавирусной инфекции.

«Для анализа проводится забор крови из вены, перед этим возможен легкий завтрак. Стоимость составит 900 рублей без учета забора материала», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пациентов будут принимать по предварительной записи. Это можно сделать по телефону 8(863) 227-00-00, результаты опубликуют в Интернете.

Людей с признаками ОРВИ не допустят до процедуры. Ранее появилась информация, что тесты на антитела будут выполнять три лаборатории.

Этот тест используется для установления факта текущей или перенесенной инфекции.

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#Новости#Коронавирус#Экономика
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