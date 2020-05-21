Стала известна стоимость тестирования на антитела в Ростове

Тестирование начнут проводить с 25 мая, специалисты будут определять иммуноглобулины класса G. Они являются маркером иммунитета к коронавирусной инфекции.
«Для анализа проводится забор крови из вены, перед этим возможен легкий завтрак. Стоимость составит 900 рублей без учета забора материала», — сказано в сообщении.
Отмечается, что пациентов будут принимать по предварительной записи. Это можно сделать по телефону 8(863) 227-00-00, результаты опубликуют в Интернете.
Людей с признаками ОРВИ не допустят до процедуры. Ранее появилась информация, что тесты на антитела будут выполнять три лаборатории.
Этот тест используется для установления факта текущей или перенесенной инфекции.