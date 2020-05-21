Супермаркет закрыли в Ростове из-за несоблюдения масочного режима

Posted 21 мая 2020, 06:32
Published 21 мая 2020, 06:32
Modified 1 октября, 15:17
Updated 1 октября, 15:17
Повсеместные проверки соблюдения масочного режима проводят на ярмарках и в магазинах Ростова, в среду комиссия объехала объекты, на которые жаловались сами жители города.
В результате выяснилось, что ни в магазинах, ни на рынках не соблюдают масочный режим и социальную дистанцию. При этом чаще без масок ходят покупатели, а не продавцы.
Деятельность универсама приостановили до устранения нарушений, собственник торгового объекта обязался принять меры в кратчайшие сроки. Кроме того, по итогам рейда за аналогичные нарушения закрыли рынки «Шайба» и «Квадро» в Ворошиловском районе города.
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