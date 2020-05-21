Три тонны свежей «браконьерской» рыбы уничтожили в Ростове

Операция «Путина» проводится ежегодно с апреля по май, ее цель — выявить и наказать рыбаков, которые игнорируют закон и в период нереста идут на преступление. В период нереста запрещен вылов всех видов рыбы. В этом году таких нарушителей-рыбаков стало больше в регионе.