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Три тонны свежей «браконьерской» рыбы уничтожили в Ростове

21 мая 2020, 08:26
Фото: vk.com/gumvdro
В Ростовской области в этом году в рамках операции «Путина» было изъято и уничтожено более трех тысяч незаконно выловленной рыбы, рассказал во время онлайн-конференции замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Ростовской области подполковник полиции Тарас Гайко.

Операция «Путина» проводится ежегодно с апреля по май, ее цель — выявить и наказать рыбаков, которые игнорируют закон и в период нереста идут на преступление. В период нереста запрещен вылов всех видов рыбы. В этом году таких нарушителей-рыбаков стало больше в регионе.

«Всего в 2020 году было возбуждено более 360 уголовных дел, 90 человек привлечены к ответственности. Более трех тонн свежевыловленной рыбы было изъято из оборота и уничтожено впоследствии», — отметил Гайко.

За незаконный вылов рыбы в период нереста нарушителям грозит до пяти лет лишения свободы, штраф до 500 тысяч рублей или условное наказание.

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