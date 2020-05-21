В период пандемии коронавируса Ростовская область увеличила экспорт продукции АПК

Posted 21 мая 2020, 12:21
Published 21 мая 2020, 12:21
Modified 1 октября, 14:08
Updated 1 октября, 14:08
По словам Рачаловского, на 21 мая сельхозтоваропроизводители Ростовской области поставили на зарубежные рынки 6,1 миллиона тонн продукции на сумму 1,76 миллиарда рублей. Это превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Министр также рассказал. Что в регионе продолжается реализация четырех проектов в Азове и в Таганроге по модернизации экспортной инфраструктуры На территории области строится предприятие по производству льняного масло, которое входит в перечень экспортной продукции.
На развитие производства компании-экспортеры в Ростовской области получили льготные кредиты на сумму 22 миллиарда рублей.
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