В Ростове назначили прокурора Советского района

Старший советник юстиции ранее был прокурором Неклиновсокго района. Его освободили от этой должности и назначили прокурором Советского района.
На службу в региональную прокуратуру Ищенко приняли в 1997 году. Он прошел путь от следователя прокуратуры до прокурора района.
«На руководящих постах прокурор находится более 11 лет. Он неоднократно поощрялся», — уточнили в надзорном ведомстве.
Ранее в Ростовской области задержали с поличным прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева. Его подозревают в получении взятки более одного миллиона рублей.