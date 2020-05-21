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В Ростове назначили прокурора Советского района

21 мая 2020, 06:30
В Ростове-на-Дону на должность прокурора Советского района назначили Александр Ищенко, сообщили в региональной прокуратуре.

Старший советник юстиции ранее был прокурором Неклиновсокго района. Его освободили от этой должности и назначили прокурором Советского района.

На службу в региональную прокуратуру Ищенко приняли в 1997 году. Он прошел путь от следователя прокуратуры до прокурора района.

«На руководящих постах прокурор находится более 11 лет. Он неоднократно поощрялся», — уточнили в надзорном ведомстве.

Ранее в Ростовской области задержали с поличным прокурора Пролетарского района Сергея Калитвинцева. Его подозревают в получении взятки более одного миллиона рублей.

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