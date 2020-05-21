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В Ростовской области больше 40 подозреваемых в COVID-19 нарушили изоляцию

21 мая 2020, 17:52
Фото: RostovGazeta
На 41 человека в Ростовской области составили протокол за нарушение полной изоляции, рассказал корреспонденту RostovGazeta представитель регионального пресс-центра по информированию населения о ситуации по коронавирусу.

По его данным, из дома полностью запрещено выходить больным коронавирусом, контактировавшим с инфицированными и тем, кто прибыл из-за границы. Несмотря на это, в редких случаях некоторые из этих людей нарушили изоляцию. «На данный момент в регионе возбуждено 41 административное дело», — уточнил сотрудник пресс-центра. Он добавил, что все эти дела направили в суды.

По данным представителя организации, за выход из жилого помещения нарушителям могут выписать штраф в 15-40 тысяч рублей. Если нарушение приведет к тому, что другой человек пострадает или умрет, то размер штрафа может увеличиться до 300 тысяч рублей. «Как правило, все граждане, в отношении которых был установлен факт нарушения режима изоляции, в последующем соблюдали установленные ограничения», — заключил сотрудник.

Больше о нарушениях полной изоляции читайте в материале RostovGazeta.

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