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В США в океане утонул знаменитый рестлер

21 мая 2020, 15:41
Фото: wikimedia.org
39-летний Шэд Гаспард не только участвовал в боях, но и снимался в кино и на телевидении.

Американский рестлер и актер Шэд Гаспард был найден мертвым на одном из пляжей района Лос-Анджелеса Венис. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на сообщение департамента полиции Лос-Анджелеса.

17 мая Гаспард вместе с женой Силианой и 10-летним сыном Арье отдыхал на пляже. Во время купания в Тихом океане сильное отбойное течение утянуло Шэда и мальчика за 45 метров от берега. Спасатели пытались помочь обоим, однако Гаспард попросил сначала спасти его сына.

Ребенка благополучно доставили на берег, но спортсмена накрыло сильной океанской волной, и он исчез из вида.

20 мая в 16:30 тело Гаспарда нашли на одном из пляжей все в том же районе Венис. Труп был опознан родственниками в офисе коронера округа Лос-Анджелес.

Гаспард был популярен в США благодаря участию в боях компании World Wrestling Entertainment (WWE). Добившись популярности в рестлинге, Шэд снялся в десяти фильмах и девяти сериалах.

#Новости#Происшествия
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