В США в океане утонул знаменитый рестлер

17 мая Гаспард вместе с женой Силианой и 10-летним сыном Арье отдыхал на пляже. Во время купания в Тихом океане сильное отбойное течение утянуло Шэда и мальчика за 45 метров от берега. Спасатели пытались помочь обоим, однако Гаспард попросил сначала спасти его сына.