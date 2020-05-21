В США в океане утонул знаменитый рестлер

Американский рестлер и актер Шэд Гаспард был найден мертвым на одном из пляжей района Лос-Анджелеса Венис. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылаясь на сообщение департамента полиции Лос-Анджелеса.
17 мая Гаспард вместе с женой Силианой и 10-летним сыном Арье отдыхал на пляже. Во время купания в Тихом океане сильное отбойное течение утянуло Шэда и мальчика за 45 метров от берега. Спасатели пытались помочь обоим, однако Гаспард попросил сначала спасти его сына.
Ребенка благополучно доставили на берег, но спортсмена накрыло сильной океанской волной, и он исчез из вида.
20 мая в 16:30 тело Гаспарда нашли на одном из пляжей все в том же районе Венис. Труп был опознан родственниками в офисе коронера округа Лос-Анджелес.
Гаспард был популярен в США благодаря участию в боях компании World Wrestling Entertainment (WWE). Добившись популярности в рестлинге, Шэд снялся в десяти фильмах и девяти сериалах.