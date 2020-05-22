Дежурные группы в детсадах пообещали открыть в Ростовской области

Posted 22 мая 2020, 15:04
Published 22 мая 2020, 15:04
Modified 1 октября, 14:01
Updated 1 октября, 14:01
По его словам, подготовка к работе дежурных групп ведется Роспотребнадзором вместе с региональным правительством и министерством образования. «Это важно, поскольку многие предприятия уже приступили к работе», — пояснил он.
Евгений Ковалев рассказал, что в настоящее время проводится изучение числа тех детей, которые будут посещать при необходимости дежурные группы. Глава Роспотребнадзора подчеркнул, что эта работа уже ведется в каждом муниципальном образовании.
Напомним, что за все время в Ростовской области от коронавируса умерли 34 человека, выздоровели 1111 заболевших. На 22 мая в области выявили 138 новых случаев коронавируса, общее количество зараженных достигло 3064 человек. В тяжелом состоянии 22 пациента.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]