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Жара придет в Ростов после похолодания

22 мая 2020, 08:59
Фото: RostovGazeta
После похолодания в Ростове-на-Дону ожидается резкое потепление, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В пятницу 22 мая в городе дождливо и прохладно, днем не выше +10…+15 С и пасмурно. Ночью +5…+10 С, ветер слабый, западный с переходом на северо-западный.

В выходные в Ростове будет переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +17…+19 С, ветер западный до двух метров в секунду.

Начало новой недели также будет дождливым и прохладным, а к четвергу, 28 мая, в городе ожидается резкое потепление, воздух прогреется до 24…+28 С.

Ранее жителей Ростова предупредили об усилении ветра и попросили не оставлять автомобили и коляски под деревьями. Несмотря на предупреждение, автомобили четырех ростовчан оказались под рухнувшим от ветра огромным деревом.

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