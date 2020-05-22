Жара придет в Ростов после похолодания

В пятницу 22 мая в городе дождливо и прохладно, днем не выше +10…+15 С и пасмурно. Ночью +5…+10 С, ветер слабый, западный с переходом на северо-западный.
В выходные в Ростове будет переменная облачность, ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +17…+19 С, ветер западный до двух метров в секунду.
Начало новой недели также будет дождливым и прохладным, а к четвергу, 28 мая, в городе ожидается резкое потепление, воздух прогреется до 24…+28 С.
Ранее жителей Ростова предупредили об усилении ветра и попросили не оставлять автомобили и коляски под деревьями. Несмотря на предупреждение, автомобили четырех ростовчан оказались под рухнувшим от ветра огромным деревом.