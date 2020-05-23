Стало известно о проблемах при реконструкции моста на Малиновского в Ростове

Работы в рамках нацпроекта стартовали в 2020 году, всего потратят более 2,2 миллиарда рублей. Протяженность участка составляет 1,7 километра, речь идет о путепроводе и дороге. Магистраль будет расширена с четырёх до шести полос движения.