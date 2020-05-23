Стало известно о проблемах при реконструкции моста на Малиновского в Ростове

Работы в рамках нацпроекта стартовали в 2020 году, всего потратят более 2,2 миллиарда рублей. Протяженность участка составляет 1,7 километра, речь идет о путепроводе и дороге. Магистраль будет расширена с четырёх до шести полос движения.
Губернатор Василий Голубев побывал на строительной площадке и обсудил с подрядчиком текущие вопросы. По проекту по обе стороны от путепровода появятся круговые развороты, однако начать их строительство не получается.
«Владельцы участков, которые власти хотят выкупить, заняли выжидательную позицию. Губернатор поручил администрации города ускорить выкуп», — сказано в сообщении.
Также будет решен вопрос по переносу линии электросетей, расположенной на реконструируемом участке. Все работы должны завершиться вовремя.
«Реконструкция должна быть завершена в 2021 году. Объект очень важный, и люди его очень ждут», — заявил губернатор.