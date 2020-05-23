Странной и мучительной смертью начали умирать собаки в Ростове

О смерти своего питомца сообщила одна из местных жительниц. «Вчера в восемь утра у меня умерла собака. Также я узнала, что умерло еще две собаки, а ночью моя близкая подруга сообщила о смерти ее собаки с такими же симптомами», — написала девушка.
Как рассказала хозяйка погибшего животного, ее пес после прогулки по улице стал вести себя неадекватно: хаотично бегал по квартире, оставляя везде следы жизнедеятельности и не реагируя на окрики хозяйки. После этого у собаки отказали лапы, случился приступ и она умерла.
«У нас тоже самое случилось. Лабрадор 2 года. Позавчера. На бульваре возле Окея. Не знаем как это пережить. И мы общаемся с местными хозяевами собак. Еще 5 случаев помимо нашего», — написал в ответ еще один житель города.
«Конечно, это мы виноваты, что не уследили, но никто не имеет право брать на себя роль „естественного отбора“. Собаки умирают в страшных мучениях», — прокомментировал еще один пользователь.