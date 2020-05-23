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Странной и мучительной смертью начали умирать собаки в Ростове

23 мая 2020, 11:38
Фото: pixabay.com
Странные смерти собак обсуждают жители Ростова-на-Дону в социальной сети.

О смерти своего питомца сообщила одна из местных жительниц. «Вчера в восемь утра у меня умерла собака. Также я узнала, что умерло еще две собаки, а ночью моя близкая подруга сообщила о смерти ее собаки с такими же симптомами», — написала девушка.

Как рассказала хозяйка погибшего животного, ее пес после прогулки по улице стал вести себя неадекватно: хаотично бегал по квартире, оставляя везде следы жизнедеятельности и не реагируя на окрики хозяйки. После этого у собаки отказали лапы, случился приступ и она умерла.

«У нас тоже самое случилось. Лабрадор 2 года. Позавчера. На бульваре возле Окея. Не знаем как это пережить. И мы общаемся с местными хозяевами собак. Еще 5 случаев помимо нашего», — написал в ответ еще один житель города.

«Конечно, это мы виноваты, что не уследили, но никто не имеет право брать на себя роль „естественного отбора“. Собаки умирают в страшных мучениях», — прокомментировал еще один пользователь.

Ранее в Ростове неизвестный начал расстреливать кошек из пневматики.

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