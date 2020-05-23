Странной и мучительной смертью начали умирать собаки в Ростове

О смерти своего питомца сообщила одна из местных жительниц. «Вчера в восемь утра у меня умерла собака. Также я узнала, что умерло еще две собаки, а ночью моя близкая подруга сообщила о смерти ее собаки с такими же симптомами», — написала девушка.