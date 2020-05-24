Коронавирус проник на все территории Ростовской области

Posted 24 мая 2020, 08:01
Published 24 мая 2020, 08:01
Modified 1 октября, 14:22
Updated 1 октября, 14:22
Так, первый случай заражения был выявлен за последние сутки в Родионово- несветайском районе, который дольше других оставался «чистым» от коронавируса.
Всего за последние сутки было зарегистрировано 152 новых зараженных COVID-19 в 35 городах и районах Ростовской области. А общее число инфицированных в регионе составило 3569 человек.Коэффициент распространения инфекции составил на 24 мая 1,6. На каждые 100 тысяч населения приходится 85 зараженных.
За весь период после инфекции вылечились 1251 человек. При этом болезнь унесла жизни 34 пациентов, большинство из которых поздно обратились за медицинской помощью и имели сопутствующие заболевания.
В инфекционных госпиталях находятся 454 пациента, 23 из которых в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ, загруженность подготовленного в регионе коечного фонда составляет 17%.
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