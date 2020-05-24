Коронавирус проник на все территории Ростовской области

Всего за последние сутки было зарегистрировано 152 новых зараженных COVID-19 в 35 городах и районах Ростовской области. А общее число инфицированных в регионе составило 3569 человек.Коэффициент распространения инфекции составил на 24 мая 1,6. На каждые 100 тысяч населения приходится 85 зараженных.