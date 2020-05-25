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Posted 25 мая 2020, 10:58

Published 25 мая 2020, 10:58

Modified 1 октября, 15:01

Updated 1 октября, 15:01

Академик РАН Лео Бокерия заявил, что пандемия коронавируса завершится к концу лета

25 мая 2020, 10:58
Президент НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН Лео Бокерия заявил, что одолеть коронавирус Россия сможет только в августе, пишет издание “Новые известия”.

Академик заявил в интервью одному из СМИ, что заразу Россия сможет победить к концу лета.

При этом представители Роспотребнадзора заявили, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, больше половины субъектов РФ уже могут пойти на смягчение карантинных мер.

Главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что к этому готовы 44 региона.

Однако эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян отмечает, что пик заболеваемости коронавирусом преодолели только Москва и Подмосковье.

На 25 мая в России было зарегистрировано 353427 больных коронавирусом, за сутки прирост составил 8946 человек. За весь период болезнь унесла жизни 3633 человек, выздоровели 5499 пациентов.

#Общество#Новости
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