Академик РАН Лео Бокерия заявил, что пандемия коронавируса завершится к концу лета

Posted 25 мая 2020, 10:58
Published 25 мая 2020, 10:58
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Академик заявил в интервью одному из СМИ, что заразу Россия сможет победить к концу лета.
При этом представители Роспотребнадзора заявили, что в настоящее время ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась, больше половины субъектов РФ уже могут пойти на смягчение карантинных мер.
Главный санитарный врач страны Анна Попова сообщила, что к этому готовы 44 региона.
Однако эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян отмечает, что пик заболеваемости коронавирусом преодолели только Москва и Подмосковье.
На 25 мая в России было зарегистрировано 353427 больных коронавирусом, за сутки прирост составил 8946 человек. За весь период болезнь унесла жизни 3633 человек, выздоровели 5499 пациентов.
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