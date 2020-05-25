Непродовольственным магазинам на втором этаже в Ростове не разрешили работать

Согласно постановлению губернатора региона Василия Голубева, с 25 мая в регионе разрешено работать торговым объектам с непродовольственными товарами. Однако в документе есть некоторые условия: площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м., магазин должен быть оборудован отдельным уличным входом. Именно это препятствие и мешает некоторым магазинам работать в условия пандемии коронавируса.