Непродовольственным магазинам на втором этаже в Ростове не разрешили работать

Posted 25 мая 2020, 11:23
Published 25 мая 2020, 11:23
Modified 1 октября, 15:01
Updated 1 октября, 15:01
Согласно постановлению губернатора региона Василия Голубева, с 25 мая в регионе разрешено работать торговым объектам с непродовольственными товарами. Однако в документе есть некоторые условия: площадь торгового зала не должна превышать 400 кв. м., магазин должен быть оборудован отдельным уличным входом. Именно это препятствие и мешает некоторым магазинам работать в условия пандемии коронавируса.
«Мой магазин „Женская одежда и белье“ находится в комплексе на втором этаже, отдельного входа у нас нет. Здание трехэтажное, вход внутри, естественно, со второго этажа. В Департаменте потребительского рынка мне сказали, что однозначно нельзя открываться пока», — рассказывает Валентина.
Предприниматель также добавила, что никаких налоговых льгот она не получила.
«Приходится сейчас жить на пенсию, и наблюдать, как разрушается мой бизнес», — говорит она.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]