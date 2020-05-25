В Ростове летом ограничат движение на Социалистической и Фрунзе

Posted 25 мая 2020, 08:18
Published 25 мая 2020, 08:18
Modified 17 сентября 2022, 17:07
Updated 17 сентября 2022, 17:07
С 5 июня по 20 августа закроют проезд по Социалистической на участке от переулка Соборного до проспекта Буденновского. Это связано с работами по модернизации участка теплотрассы.
С 5 по 19 июня запретят движение на Фрунзе на участке от переулка Биржевой до Стадионной, а также по Стадионной в районе дома № 5. В это время проведут работы по строительству канализации.
Кроме того, с 5 июня будет запрещена стоянка грузовиков на восточной стороне улицы Страна Советов № 44 до № 46 «А». Периодически ограничивать движение будут с 8 июня по 10 декабря на улице Семашко, в районе дома № 59.
С 10 июня до 31 августа частично перекрывать проезд будут на улице Серафимовича, 34 «А».