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Posted 25 мая 2020, 08:18

Published 25 мая 2020, 08:18

Modified 17 сентября 2022, 17:07

Updated 17 сентября 2022, 17:07

В Ростове летом ограничат движение на Социалистической и Фрунзе

В Ростове летом ограничат движение на Социалистической и Фрунзе

25 мая 2020, 08:18
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону в летнее время будут вводить ограничение движения на нескольких улицах, сообщили в городской администрации.

С 5 июня по 20 августа закроют проезд по Социалистической на участке от переулка Соборного до проспекта Буденновского. Это связано с работами по модернизации участка теплотрассы.

С 5 по 19 июня запретят движение на Фрунзе на участке от переулка Биржевой до Стадионной, а также по Стадионной в районе дома № 5. В это время проведут работы по строительству канализации.

Кроме того, с 5 июня будет запрещена стоянка грузовиков на восточной стороне улицы Страна Советов № 44 до № 46 «А». Периодически ограничивать движение будут с 8 июня по 10 декабря на улице Семашко, в районе дома № 59.

С 10 июня до 31 августа частично перекрывать проезд будут на улице Серафимовича, 34 «А».

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