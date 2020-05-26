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Posted 26 мая 2020, 06:57

Published 26 мая 2020, 06:57

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

На 67% упал оборот общественного питания Ростовской области за месяц карантина

26 мая 2020, 06:57
За апрель 2020 года оборот сферы общественного питания Ростовской области сократился на 67% по сравнению с прошлым годом, сообщил Ростовстат.

За указанный период оборот компаний общественного питания региона составил всего 1,05 миллиарда рублей, тогда как за январь–апрель 2020-го общий оборот отрасли был в десять раз больше, 10,06 миллиарда рублей.

Спад торговли вызвал режим самоизоляции, введенный в Ростовской области из-за коронавируса с 31 марта. В итоге закрылись практически все кафе, рестораны и прочие точки общепита, кроме работающих на вынос.

В середине мая ограничения начали постепенно смягчать, в частности, начали работать ярмарки и непродовольственные магазины.

#Экономика#Новости
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